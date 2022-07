Instabact Srl è la startup bergamasca selezionata al demo day Bioeconomia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 luglio 2022)Srl di Bergamo, www..com, è lainnovativa che si occupa di sicurezza alimentare dal punto di vista microbiologico, offrendo un sistema ultrarapido e semplice per la rilevazione di batteri patogeni negli alimenti. La rapidità del sistema permette di effettuare analisi in tempo reale per garantire un autocontrollo efficace. È la start upnel programma “Up2Stars”, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicato a crescita, accelerazione e networking delleinnovative. Continua così il percorso di valorizzazione delleinnovative selezionate dal programma Up2Stars di Intesa Sanpaolo, lanciato a febbraio scorso. Sviluppato nell’arco dell’intero anno in 4 call bimestrali dedicate a settori ...