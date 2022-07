'Immagino che...' le previsioni di Matteo Renzi sul rebus 5 Stelle

Pubblicità

borghi_claudio : Ci speravano eh? Mi immagino la telefonata del giornalista: 'allora, già centomila sindaci hanno firmato l'appello… - MarRossella : @Edirei Vero?! Poi è anche utile immagino, visto che è vuota sarà stata usata per ricaricare le madonnine - Juv3Maxim : @Anakin77cr immagino che tu invece capisca tutto soprattutto l'educazione. - Zamberlett : RT @barracudaoihcd0: Quindi l’Ucraina vende armi al Bangladesh, immagino sino le armi che si fanno regalare dagli stati europei visto che n… - Aliengiuventino : @romeoagresti @goal si ma se mi dici così mi immagino arrivabene che si butta dal tetto con la valigetta da 35 mili… -

OA Sport

- Il leader di Italia Viva disegna quello, secondo lui, potrebbe essere lo scenario politico ...Si poteva magari partire un po' prima al mattino, mapoi la trasmissione televisiva non sarebbe andata in un orario di punta. Le decisioni comunque non spettano a noi, abbiamo le nostre ... Ciclismo, Bob Jungels: "Il caldo al Tour Nel ciclismo si impara solo se succede qualcosa di brutto" di Ester Cecere* TARANTO – Come abbiamo già detto nello scorso articolo, l’8 luglio si è celebrata la Giornata Mondiale del Mar Mediterraneo, per sensibilizzare sui problemi che affliggono il “mare no ...Giovedì 21 luglio per «Lazzaretto Estate 2022» lo scrittore di «Lehman Trilogy» – fresco vincitore di cinque Tony Awards, gli Oscar americani del teatro – porterà in scena il suo personalissimo omaggi ...