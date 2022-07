Gianna Tani | la signora dei casting si racconta | “Berlusconi mi chiamava per spostare persone dalle prime file Un personaggio molto noto mi fece restare di ghiaccio durante un provino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Per tuttiera ed è “ladei”. Ha lasciato Mediaset nel 2007 dopo venticinque anni di lavoro e oltre duecentomila provini (sì, duecentomila provini!) ma la fama di talent scout di successo continua a precederla. Dal suo mitologico ufficio di Cologno Monzese sono passati tutti, da Amadeus ad Antonella Clerici, dalla Hunziker alla Ventura, passando per Mara Carfagna, Panariello, la Panicucci, la Canalis e Belén Rodriguez. A molti di loro undi pochi minuti ha cambiato la vita, per altri è stata la sterzata inaspettata verso il successo. “Ma sono stata solo una “traghettatrice”, ho saputo scorgere in pochi minuti un talento: l’ultima parola non era mai la mia”, minimizza lei dal Brasile, dove vive da qualche anno (anche se ora medita di trasferirsi in Portogallo), e da ...