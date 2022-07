Gas, missione di Draghi in Algeria: «In arrivo 4 miliardi di metri cubi in più, primo fornitore per l’Italia» (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante il vertice governo italiano e algerino hanno sottoscritto 15 tra accordi, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intese Leggi su corriere (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante il vertice governo italiano e algerino hanno sottoscritto 15 tra accordi, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intese

Pubblicità

LaStampa : Draghi, la missione lampo e l’Algeria diventa il primo fornitore di gas per l’Italia - Tg3web : La missione di Draghi in Algeria, primo fornitore di gas per l'Italia. Siglate quindici intese. - Linkiesta : Il presidente del Consiglio in missione in #Algeria per comprare più gas | #Draghi - bi_loriana : RT @tg2rai: La missione di #Draghi in #Algeria: 'Il Paese nordafricano primo nostro fornitore, più gas nei prossimi anni'. Attesa per le c… - Spacettf : RT @byoblu: Draghi in missione commerciale assieme a sei ministri. Per noi l'Algeria è primo fornitore di gas. Sulla politica estera sensib… -