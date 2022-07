Francesco Giorgino passa al TG5 (Di lunedì 18 luglio 2022) Giorgino verso Mediaset alla faccia della Maggioni Libero Quotidiano, di F. Dan., pag. 21 Dopo trent’anni al Tg1, il volto della Rai (accantonato) prepara lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati Trent’anni di onorata carriera varranno pur qualcosa. E infatti l’addio al video di Francesco Giorgino durerà un battito d’ali: stando alle fonti di Libero, l’ex volto del Tg1 sarebbe in trattativa per passare a Mediaset. Da qui a breve, quindi, potremmo rivedere Giorgino in prima serata, a darci le notizie del giorno, in uno dei notiziari di punta del Biscione (anche se il diretto interessato dice di non saperne nulla…). L’antefatto di questo cambio di maglia è noto ma, a beneficio di chi ha appena passato l’estate su Marte, ve lo riassumiamo: con il passaggio del Tg1 ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 18 luglio 2022)verso Mediaset alla faccia della Maggioni Libero Quotidiano, di F. Dan., pag. 21 Dopo trent’anni al Tg1, il volto della Rai (accantonato) prepara lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati Trent’anni di onorata carriera varranno pur qualcosa. E infatti l’addio al video didurerà un battito d’ali: stando alle fonti di Libero, l’ex volto del Tg1 sarebbe in trattativa perre a Mediaset. Da qui a breve, quindi, potremmo rivederein prima serata, a darci le notizie del giorno, in uno dei notiziari di punta del Biscione (anche se il diretto interessato dice di non saperne nulla…). L’antefatto di questo cambio di maglia è noto ma, a beneficio di chi ha appenato l’estate su Marte, ve lo riassumiamo: con ilggio del Tg1 ...

