Dybala visite finite, 'la Roma è una buona squadra' (Di lunedì 18 luglio 2022) "E' andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì". Così Paulo Dybala al termine delle visite mediche per la Roma che ha effettuato in una clinica privata di Albufeira, l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "E' andato tutto bene, sono molto contento. Se laè una? Sì". Così Pauloal termine dellemediche per lache ha effettuato in una clinica privata di Albufeira, l'...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala appena partito con volo privato dei #Friedkin ?? insieme ai proprietari della @OfficialASRoma e a… - AliprandiJacopo : ???? Paulo #Dybala è appena atterrato a Faro. Adesso le visite mediche in una clinica privata vicino Albufeira, poi… - AliprandiJacopo : ?? #Dybala già oggi sarà in Portogallo per visite mediche e firma con la #ASRoma! Giocatore partito con i #Friedkin… - marcullo02 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialASRoma, terminate alle 18 le visite mediche di @PauDybala_JR - JaacKay : RT @paolo_is_dead: dybala sostenendo le visite mediche alla pinetina: -