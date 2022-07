Draghi valuta se restare con i fuoriusciti del M5S. Ma serve il sì della Lega (Di lunedì 18 luglio 2022) Mario Draghi viene descritto «impressionato» e «lusingato» dalla valanga di appelli a restare a palazzo Chigi che gli piovono addosso «dal Paese reale». E oggi,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 luglio 2022) Marioviene descritto «impressionato» e «lusingato» dalla valanga di appelli aa palazzo Chigi che gli piovono addosso «dal Paese reale». E oggi,...

Pubblicità

RinaldiPaolo2 : @altereco2050 Il problema vero è se tutti i punti sono fattibili per Draghi e anche per le altre forze pseudopoliti… - laramps : @marcoregni E secondo te poi entro fine settembre avremo un governo? ?? Come sai benissimo il PdC esce dal Pal Chigi… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il MoVimento cinque stelle valuta di chiamare gli iscritti ad una consultazione sul governo Draghi. Ma la procedura non è anc… - Open_gol : Il MoVimento cinque stelle valuta di chiamare gli iscritti ad una consultazione sul governo Draghi. Ma la procedura… - DadoCardone : @matteorenzi Eh già, perché Draghi rimane o meno in base alla tua petizione, non per come valuta le sue possibilità… -