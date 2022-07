Draghi rimarrà al governo E Conte forse con lui Parla Tarchi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Due giorni. Marioparlerà almento mercoledì. Lì si vedrà se chiuderà definitivamente la porta per andarsene o se deciderà di proseguire alla guida di questo esecutivo. Bisognerà poi vedere chinella cornice della maggioranza e chi strapperà. Per ora, nel Movimento 5 Stelle, sembra prevalere la linea dura, sebbene questa scelta comporterebbe una grossa emorragia dimentari. Anche nel centrodestra le posizioni sono piuttosto ondivaghe. L’unico punto di convergenza è il veto posto sulla permanenza grillina nella cornice del. Insomma, una grande confusione. Per capirne di più, Formiche.net ha interpellato Marco, politologo e docente all’Università degli Studi di Firenze Cesare Alfieri. Dopo i mille appelli (tra cui quello di sindaci e ...

Pubblicità

guiodic : Viceversa voterò il M5S, o quel che ne rimarrà, se effettivamente si staccherà dalla junta Draghi. - danieledv79 : RT @ragusaibla: @ValeryMell1 Renzi: ' Credo che Draghi rimarrà a Palazzo Chigi' - ValeryMell1 : RT @ragusaibla: @ValeryMell1 Renzi: ' Credo che Draghi rimarrà a Palazzo Chigi' - ragusaibla : @ValeryMell1 Renzi: ' Credo che Draghi rimarrà a Palazzo Chigi' - BungaBu72537413 : @WomanWithPen @mraffa1946 Ormai sono anni che ti spiego che il problema di questo paese non è Silvio, Draghi e li g… -

QuiFinanza

Sono tanti i dossier economici che rischiano di frenare, o saltare, se Marionona Palazzo Chigi e si andrà a votare in autunno. Piano di Ripresa, la tabella di marcia Sul tavolo ci ...... che ha ribadito che se anche le Camere dovessero essere sciolte, il premieral suo posto fino a quando non si insedierà il nuovo governo, quindi non prima di novembre in caso di ... Crisi di Governo, Draghi resta o no I quattro scenari