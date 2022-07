Draghi mercoledì alle Camere Accordo Casellati-Fico | fiducia prima al Senato Tensione tra Conte e il capogruppo M5s Crippa

(Di lunedì 18 luglio 2022) I leader di Lega e Fi si sono incontrati a villa Certosa in Sardegna. D’Incà chiede una tregua trae il premier. Assemblea parlamentari M5s rinviata a oggi pomeriggio

... Mario, ad Algeri proprio per aumentare la fornitura di gas . Un'ulteriore fornitura che ... Il piano per le emergenze in caso di taglio totale di gas russo, che verrà presentato, si ......deputati e senatori sfileranno sotto i banchi del governo e annunceranno i loro voto davanti al presidente del Consiglio Mario. Una fiducia con il sistema della chiama nominale su ...