Dinamo Kiev, UFFICIALE: rinnova un centrocampista

Sergiy Sydorchuk, 31enne centrocampista ucraino, ha prolungato il suo contratto con la Dynamo Kiev fino al 2025.

