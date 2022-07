Covid, Pregliasco: “Prudenza in agosto, ancora 1 mese per fine ondata” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “agosto dovrà ancora essere un mese all’insegna della Prudenza” per il Covid. E’ l’avvertimento che arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco. “Al momento, quello che stiamo osservando è un rallentamento della velocità di crescita” della curva che disegna l’andamento di questa ondata estiva di Covid-19. “E’ un segnale buono, una tendenza che ci fa ben sperare”, però per uscirne e “per tornare in una situazione di nuovo buona ci vorranno ancora alcune settimane: almeno 2 o 3, più probabilmente un mese”. Si fa presto a dire picco, ammonisce in sintesi il docente di Igiene dell’università Statale di Milano: “Non si può sapere che l’abbiamo raggiunto finché non assisteremo davvero a un calo”, sottolinea ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “dovràessere unall’insegna della” per il. E’ l’avvertimento che arriva dal virologo Fabrizio. “Al momento, quello che stiamo osservando è un rallentamento della velocità di crescita” della curva che disegna l’andamento di questaestiva di-19. “E’ un segnale buono, una tendenza che ci fa ben sperare”, però per uscirne e “per tornare in una situazione di nuovo buona ci vorrannoalcune settimane: almeno 2 o 3, più probabilmente un”. Si fa presto a dire picco, ammonisce in sintesi il docente di Igiene dell’università Statale di Milano: “Non si può sapere che l’abbiamo raggiunto finché non assisteremo davvero a un calo”, sottolinea ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, l'avvertimento di #Pregliasco: 'Agosto all'insegna della prudenza, ci vorrà un mese per vedere la fi… - telodogratis : Covid, Pregliasco: “Prudenza in agosto, ancora 1 mese per fine ondata” - news_mondo_h24 : Pregliasco: “Covid? Prudenza ad agosto, ancora un mese per fine ondata” - ledicoladelsud : Covid, Pregliasco: “Prudenza in agosto, ancora 1 mese per fine ondata” - lifestyleblogit : Covid, Pregliasco: 'Prudenza in agosto, ancora 1 mese per fine ondata' - -