Covid, Ecdc: “I morti aumenteranno” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Attualmente, non ci sono evidenze di una maggiore gravità della malattia causata” dalle sottovarianti Omicron “BA.4 e BA.5”, rispetto a Omicron 1 e 2, “ma l’aumento della trasmissione del virus nei gruppi di età più avanzata sta iniziando a provocare casi gravi”. E già “12 Paesi hanno segnalato una tendenza all’aumento dei ricoveri in ospedale o dei pazienti in terapia intensiva. Sebbene i tassi di mortalità nell’Unione europea/Spazio economico europeo siano rimasti stabili nelle ultime 5 settimane, i modelli epidemiologici condotti dall’Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “indicano che sia i tassi di notifica dei casi Covid sia i tassi di mortalità aumenteranno”. E’ lo scenario prospettato dall’Ecdc che, dopo la dichiarazione congiunta con l’Agenzia europea del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Attualmente, non ci sono evidenze di una maggiore gravità della malattia causata” dalle sottovarianti Omicron “BA.4 e BA.5”, rispetto a Omicron 1 e 2, “ma l’aumento della trasmissione del virus nei gruppi di età più avanzata sta iniziando a provocare casi gravi”. E già “12 Paesi hanno segnalato una tendenza all’aumento dei ricoveri in ospedale o dei pazienti in terapia intensiva. Sebbene i tassi di mortalità nell’Unione europea/Spazio economico europeo siano rimasti stabili nelle ultime 5 settimane, i modelli epidemiologici condotti dall’”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “indicano che sia i tassi di notifica dei casisia i tassi di mortalità”. E’ lo scenario prospettato dall’che, dopo la dichiarazione congiunta con l’Agenzia europea del ...

Pubblicità

annerd1 : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il contr… - CatelliRossella : ALE' !!! L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno - Politica estera, sicurezza e difesa -… - fanpage : In Europa è iniziata una nuova ondata di Covid guidata dalle varianti Omicron 4 e 5. L'Ecdc avverte: 'Quarta dose d… - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il contr… - Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… -