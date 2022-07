Cosa combini | Bakayoko? Il calciatore del Milan fermato dopo una sparatoria VIDEO

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tiémoué, classe 2004, è unfrancese di origini ivoriane, attualmente tesserato dal, che lo ha preso in prestito dal Chelsea. E c’è da scommetterci che, nei prossimi giorni, il suo nome finirà su tutti i giornali. Non per una prestazione eccellente in campo, dato che il campionato è ancora fermo, ma per un fatto verificatosi ao la sera del tre luglio. Pare infatti che la poliziaese abbiail centrocampista francese. Un blocco in pieno stile da film d’azione. Mani in alto! Eccohanno gridato gli agenti con le armi in pugno. Avevano infatti riconosciuto nelil pericoloso spacciatore partecipante a una. Il mediano francese protagonista di una brutta avventura ...