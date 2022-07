Canottaggio | gruppo olimpico comincia preparazione per Europeo Assoluto

Pubblicità

sportface2016 : #Canottaggio, il gruppo olimpico comincia la preparazione verso l'Europeo Assoluto -

canottaggio.org

...italiana diche parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali Under 23 di. ... che hanno deciso di inserirla in pianta stabile neldelle selezionate per comporre gli ...... o del servizio di sharing curato dal Mobility Partner Toyota/Novauto con i punti situati in piazza Monte Grappa. Le informazioni per raggiungere in treno i Mondiali die per ... Europeo Assoluto di Monaco. Il Gruppo olimpico in preparazione a Sabaudia (C.Stampa) Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nazionale di canottaggio: da questa sera la prima squadra, il "Gruppo olimpico" reduce dalla Coppa del Mondo di Lucerna, si ...