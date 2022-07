Cambio direzione?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 luglio 2022) È da qualche tempo che ad UK stanno cambiando un po’ gli equilibri, passando per quelli che sono i titoli principali. Il primo cambiamento che mi viene in mente riguarda sicuramente i Moustache Mountain, ex campioni di coppia ed ex alleati. La loro faida potrà essere molto molto interessante, anche se, al momento, il giovane Tyler è scomparso dai radar ma, sappiamo, che tornerà presto e, dunque, non ci resta altro che aspettare. Quasi conseguentemente a quanto accaduto tra i due MM c’è quel che è successo per i titoli di coppia, ovvero, hanno cambiato mani per due volte, la prima volta Oliver Carter e Ashton Smith e la seconda con Josh Briggs e Brooks Jensen, direttamente da NXT 2.0. I due hanno ancora dimostrare le loro capacità, e avremo dunque tempo e spazio per parlare di loro Dato più recente riguarda l’Heritage Cup passata da Noam Dar a Mark Coffey nell’ultimo ...