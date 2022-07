Blonde | il controverso biopic di Netflix su Marilyn Monroe | ha finalmente una data d' uscita

(Di lunedì 18 luglio 2022)se l'è presa comoda con, ilsessualmente esplicito sudel regista Andrew Dominik che, dopo essere stato concepito nel lontano 2010 con Naomi Watts nel ruolo di protagonista, è ora un film fatto e finito, con protagonista Ana De Armas. Sebbene la produzione sia stata un po' meno agevole del previsto per via dei ritardi causati dalla pandemia ma anche della richiesta dei dirigentidi attenuare le scene di sesso più forti, sembra che il film siapronto per essere digerito dal grande pubblico. Quando escesu? Il film con Ana de Armas uscirà sulla piattaforma streaming il 23 settembre, poche settimane dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Il trailer di ...

Il primo trailer di, il film piùdel 2022 su Marilyn Monroe prima ancora di uscire nelle sale e su Netflix. Ecco cosa ne pensano la protagonista Ana de Armas e il regista Andrew ...Quando il pubblico sarà in grado di posare gli occhi sudi Dominik, il film potrebbe anche ... non un biopic) da tempo in fase di preparazione e sicuramentesulla vita di Norma Jeane ... Blonde con Ana de Armas: 5 cose che non sapete sulla vita di Marilyn Monroe I fan hanno l'acquolina in bocca per il nuovo film Netflix diretto da Andrew Dominik, e questi 5 aneddoti sono l'antipasto perfetto.