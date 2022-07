Axl Rose dei Guns N’ Roses contro Putin | “Piccolo uomo bugiardo e omicida”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Non solo i Måneskin, anche iN’s si scagliano pubblicamenteVladimir. Se di recente nel bel mezzo del concerto al Circo Massimo la band romana ha mandato a quel paese il presidente russo, non è da meno Axl. Il leader dello storico gruppo, infatti, sul proprio profilo Twitter scrive parole molto dure nei confronti di. Axllo definisce “uninsensibile,con ambizioni superate e nessun riguardo per la vita umana” che “guida un regime sempre più totalitario”. Nello stesso messaggio il cantante ringrazia tutti coloro che hanno mostrato amore e supporto nel corso del tour al popolo ucraino “e alla loro nobile e terrificante lotta per la ...

