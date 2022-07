Amici, la storia d’amore è giunta al capolinea: duro colpo per i fan della coppia (Di lunedì 18 luglio 2022) Amici, è giunta al capolinea la storia d’amore dell’amata coppia: la notizia della rottura ha lasciato i fan senza parole. In questi mesi abbiamo seguito con attenzione la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show riscontra ogni anno un successo impressionante e negli ultimi due anni ci ha accompagnato anche per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 luglio 2022), èalladell’amata: la notiziarottura ha lasciato i fan senza parole. In questi mesi abbiamo seguito con attenzione la ventunesima edizione didi Maria De Filippi. Il talent show riscontra ogni anno un successo impressionante e negli ultimi due anni ci ha accompagnato anche per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

DeveloperHart : RT @GioChirilly: Comunque il Covid impazza solo in Italia. Amici dall'estero dicono che da loro non c'è, dalla Russia fino alla Germania no… - Andrealunghi6 : RT @giuliocavalli: A 18 anni è entrata viva in una caserma dei carabinieri. Venne ritrovata due giorni dopo. In questa brutta storia di una… - OfloareOfloare1 : RT @x_francesco: Essere amici Essere importanti Essere amanti Essere viventi Quali di questi Si cela di là Del mio volto Sopra il cielo Sot… - LucianoLuca7 : RT @GioChirilly: Comunque il Covid impazza solo in Italia. Amici dall'estero dicono che da loro non c'è, dalla Russia fino alla Germania no… - monicagosio : RT @DeodatoRibeira: Appena finito di parlare con amici in Germania !!! La storia non è come ce la raccontano... La Germania è sull'orlo del… -