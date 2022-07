Amici 22, inaspettato colpo di scena: Arisa torna tra i prof, ecco chi potrebbe lasciare (Di lunedì 18 luglio 2022) Certi amori e a volte anche certi Amici fanno dei giri immensi ma poi ritornano. potrebbe essere questo il leitmotiv di una clamorosa notizia che riguarda Arisa La nota cantante di origini genovesi dopo la vittoria a Ballando con le Stelle potrebbe tornare nuovamente dietro il bancone del talent show di Amici. La sua esperienza come prof di Canto nel 2020 ha lasciato il segno, perché dunque non replicare? L’indiscrezione è trapelata dalle pagine di TvBlog.it La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 luglio 2022) Certi amori e a volte anche certifanno dei giri immensi ma poi rino.essere questo il leitmotiv di una clamorosa notizia che riguardaLa nota cantante di origini genovesi dopo la vittoria a Ballando con le Stellere nuovamente dietro il bancone del talent show di. La sua esperienza comedi Canto nel 2020 ha lasciato il segno, perché dunque non replicare? L’indiscrezione è trapelata dalle pagine di TvBlog.it La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta,ad. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essereessoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo ...

