Amici 22, Arisa torna nel cast del programma? (Di lunedì 18 luglio 2022) Arisa torna nel cast di Amici 22, la cantante potrebbe sostituire uno degli attuali insegnanti di canto: nelle scorse settimane si era parlato di un'uscita di scena di Anna Pettinelli. Arisa, dopo un anno di assenza, torna nel cast di Amici 22: se le indiscrezioni pubblicate da TvBlog dovessero essere confermate, la cantante farà parte nuovamente del talent di Maria De Filippi, riprendendo il ruolo di insegnante di canto avuto nelle edizioni del 2018, del 2020 e del 2021. Nella scorsa stagione Arisa ha partecipato, vincendo, a Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci e ha fatto parte della giuria de Il cantante mascherato, il programma di RAI 1, condotto sempre dalla Carlucci. Ora sembra che la cantante de La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022)neldi22, la cantante potrebbe sostituire uno degli attuali insegnanti di canto: nelle scorse settimane si era parlato di un'uscita di scena di Anna Pettinelli., dopo un anno di assenza,neldi22: se le indiscrezioni pubblicate da TvBlog dovessero essere confermate, la cantante farà parte nuovamente del talent di Maria De Filippi, riprendendo il ruolo di insegnante di canto avuto nelle edizioni del 2018, del 2020 e del 2021. Nella scorsa stagioneha partecipato, vincendo, a Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci e ha fatto parte della giuria de Il cantante mascherato, ildi RAI 1, condotto sempre dalla Carlucci. Ora sembra che la cantante de La ...

Pubblicità

trash_italiano : Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - davided81 : Arisa torna a casa Amici sinceramente sono felice - lorenzo10469500 : Amici, anticipazioni clamorose: torna Arisa, Maria De Filippi licenzia… - martaroma93 : @AmiciNotizie22 Io shocckata che ritorna Arisa, ma non ha lavoro lei? Deve per forza andare ad Amici? - v_iodiotutti : RT @trash_italiano: Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] -