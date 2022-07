Alessandro Preziosi e Marco Bocci insieme al “Mascagni vs Verga”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dalla Fortezza Vecchia, domenica 17 luglio alle ore 21.30, hanno risuonato le voci di due grandi attori,, per un incontro unico, quello tra i due grandi personaggi del Novecento Pietroe Giovanni. Un incontro che nella realtà non avvenne mai! In occasione della ricorrenza nell’anno del centenario dalla morte di Giovanni, è andato in scena il reading teatrale “vs”, con l’intento di delineare le personalità dello scrittore siciliano e del compositore labronico, raccontando in modo brillante ed approfondito la querelle tra i due, riferita a Cavalleria rusticana. Un viaggio alla scoperta anche del privato utilizzando le due diverse caratteristiche dei personaggi: ...

È il tema del reading teatrale 'Mascagni vs Verga', interpretato dagli attori Alessandro Preziosi e Marco Bocci, per la prima volta insieme sul palco. L'evento, organizzato nell'ambito del Mascagni Festival.