X Factor | Accusa pesantissima per un giudice “Ti ha bruciato” | la verità è uscita a galla

Leggi su specialmag

(Di domenica 17 luglio 2022)molto pesante ai danni di un noto e storicodel talent X: dopo anni ha finalmente ammesso tutta laNuova polemica per X(Foto ANSA)Il prossimo 15 settembre prenderà il via una nuova edizione del noto talent X. Tante novità sono attese a partire dalla conduzione, affidata alla cantante Francesca Michielin. Il noto format in questi anni ha permesso al pubblico di conoscere tanti talenti in campo musicale. Dalla stessa Michielin, a Marco Mengoni senza dimenticare Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola o Michele Bravi. Allo stesso tempo però in ogni edizione è possibile riconoscere un deluso, qualcuno che si aspettava di fare forse di più. A tal proposito un ex concorrente del noto format è tornato sul social per parlare della sua esperienza e del suo ...