Virus West Nile fa la prima vittima in Italia: non accadeva dal 2020 (Di domenica 17 luglio 2022) Il Virus West Nile ha fatto la sua prima vittima in Italia. Un paziente è ricoverato ed un altro è in stato di aggiornamento. Nel 2021 si era tirato un sospiro di sollievo quando c’erano stati zero decessi per l’infezione che si sviluppa tra le zanzare e gli uccelli. Soprattutto a fronte delle cinque morti del 2020. Ma adesso tra la popolazione è tornato l’incubo dopo che è stata diramata la notizia della morte di un signore dopo aver contratto il Virus. fonte foto: AdobeStockNell’ultima settimana l’Istituto Superiore di Sanità era intervenuto per segnalare i primi casi di contagio per quanto riguarda il Virus West Nile, conosciuto anche come la febbre del Nilo. Si tratta di ... Leggi su chenews (Di domenica 17 luglio 2022) Ilha fatto la suain. Un paziente è ricoverato ed un altro è in stato di aggiornamento. Nel 2021 si era tirato un sospiro di sollievo quando c’erano stati zero decessi per l’infezione che si sviluppa tra le zanzare e gli uccelli. Soprattutto a fronte delle cinque morti del. Ma adesso tra la popolazione è tornato l’incubo dopo che è stata diramata la notizia della morte di un signore dopo aver contratto il. fonte foto: AdobeStockNell’ultima settimana l’Istituto Superiore di Sanità era intervenuto per segnalare i primi casi di contagio per quanto riguarda il, conosciuto anche come la febbre del Nilo. Si tratta di ...

