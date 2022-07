Una bambina di 3 anni è annegata in un canale nel Padovano (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Una bambina di tre anni, di origine marocchine, è annegata nel fiume Gorzone, nel tardo pomeriggio di sabato a Stanghella, nel Padovano. Erano stati i genitori a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine quando si sono accorti che la piccola, che poco prima avevano lasciato giocare nel cortile di casa in compagnia dei cuginetti, non c'era più. Il cancello era aperto per errore e il corpo senza vita della bambina è stato trovato intorno alle 20 nel fiume. A recuperarlo sono stati due vigili del fuoco impegnati a perlustrare un canale parallelo al fiume Gorzone. Chi indaga ipotizza che la piccola sia caduta accidentalmente. #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre nel ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Unadi tre, di origine marocchine, ènel fiume Gorzone, nel tardo pomeriggio di sabato a Stanghella, nel. Erano stati i genitori a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine quando si sono accorti che la piccola, che poco prima avevano lasciato giocare nel cortile di casa in compagnia dei cuginetti, non c'era più. Il cancello era aperto per errore e il corpo senza vita dellaè stato trovato intorno alle 20 nel fiume. A recuperarlo sono stati due vigili del fuoco impegnati a perlustrare unparallelo al fiume Gorzone. Chi indaga ipotizza che la piccola sia caduta accidentalmente. #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3dispersa in una zona campestre nel ...

