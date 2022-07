UFFICIALE – Spezia | in arrivo Caldara in prestito

(Di domenica 17 luglio 2022) Dopo il passaggio a 0 di Ekdal, loufficializza un ulteriore colpo: si tratta di Mattia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan. Così arriva un importante rinforzo in difesa per Luca Gotti, alla ricerca di rivalsa dopo stagioni complicate., i dettagli dell’accordo La società rossonera ha concesso ai liguri il giocatore incon possibilità di acquisto definitivo in cambio di 3 milioni di euro. Il Milan ha rilasciato il seguente comunicato: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore MattiaalloCalcio. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima stagione sportiva“. Una nuova occasione per il classe 1994, ...

