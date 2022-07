Trombocitemia causata dal vaccino, risarcimento per un 16enne (Di domenica 17 luglio 2022) Una sentenza destinata a far discutere quella che riguarda un ragazzo di 16 anni, nato di Rieti e residente a Pisa. Il giovane infatti riceverà un risarcimento per danni da vaccino anti-Covid a un anno dalla somministrazione. a cui il ragazzo si era sottoposto un anno fa esatto. A dare notizia della vicenda è Adnkronos che riporta le considerazioni di Codacons, l'associazione con cui la famiglia del ragazzo aveva deciso di intraprendere la causa. "Riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione anti-Covid, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione del vaccino e i gravi danni alla salute riportati dallo stesso", fa saper l'associazione spiegando che Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, attraverso una relazione tecnica ha riconosciuto il nesso causale tra ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Una sentenza destinata a far discutere quella che riguarda un ragazzo di 16 anni, nato di Rieti e residente a Pisa. Il giovane infatti riceverà unper danni daanti-Covid a un anno dalla somministrazione. a cui il ragazzo si era sottoposto un anno fa esatto. A dare notizia della vicenda è Adnkronos che riporta le considerazioni di Codacons, l'associazione con cui la famiglia del ragazzo aveva deciso di intraprendere la causa. "Riceverà unper i danni da vaccinazione anti-Covid, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione dele i gravi danni alla salute riportati dallo stesso", fa saper l'associazione spiegando che Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, attraverso una relazione tecnica ha riconosciuto il nesso causale tra ...

