Sciopero aereo terminato | centinaia le cancellazioni - Ora è caccia ai rimborsi

Radio1Rai : Domenica nera negli aeroporti italiani. Almeno 400 i voli cancellati a causa dello #sciopero nel settore del traspo… - SkyTG24 : Sciopero aereo, stop di 4 ore: a Fiumicino 100 voli cancellati - SkyTG24 : Sciopero aereo, cancellati 20 voli a Torino Caselle - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Concluso lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo, in Piemonte 22 voli cancellati tra Torino e Cuneo, uno ogni cinque.… - TgrRaiPiemonte : Concluso lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo, in Piemonte 22 voli cancellati tra Torino e Cuneo, uno ogni cinq… -

- Domenica di disagi per il trafficoin Italia e in Europa per lodei controllori di volo e del personale di cabina di alcune compagnie che protestano per la riduzione dei salariLe associazioni dei consumatori sul piede di guerra: alle compagnie aeree potrebbe costare fino a 7 miliardi di ...Sindacati in presidio davanti ai due scali per una mobilitazione indetta da Filt-Cgil, UilTrasporti, Usb, Ugl in supporto dell'astensione dal lavoro proclamata a livello nazionale ...Pomeriggio di disagi, ritardi e cancellazioni per lo sciopero di 4 ore dei lavoratori delle principali compagnie low cost e dei controllori di volo ...