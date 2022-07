Petagna-Monza è fatta: cifre dell’accordo e data dell’ufficialità (Di domenica 17 luglio 2022) Con l’acquisto di Leo Ostigard e le trattative per Dybala, il Napoli muove le proprie pedine sul mercato in entrata, ma, nonostante le cessione già concluse, ci sono situazioni ancora da definire anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori che con molta probabilità lascerà la società azzurra, infatti, è Andrea Petagna, impiegato poco da Luciano Spalletti nel corso del campionato e alla ricerca di una squadra che gli dia maggiore spazio. FOTO: Getty Images, Petagna L’accordo con il Monza In questa stagione l’attaccante del Napoli ha disputato solo 569 minuti di gioco, quasi la metà dei 952 dell’anno precedente e da qui emerge la sua necessità nel trovare una nuova sistemazione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia il suo passaggio al Monza e la possibile data ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Con l’acquisto di Leo Ostigard e le trattative per Dybala, il Napoli muove le proprie pedine sul mercato in entrata, ma, nonostante le cessione già concluse, ci sono situazioni ancora da definire anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori che con molta probabilità lascerà la società azzurra, infatti, è Andrea, impiegato poco da Luciano Spalletti nel corso del campionato e alla ricerca di una squadra che gli dia maggiore spazio. FOTO: Getty Images,L’accordo con ilIn questa stagione l’attaccante del Napoli ha disputato solo 569 minuti di gioco, quasi la metà dei 952 dell’anno precedente e da qui emerge la sua necessità nel trovare una nuova sistemazione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia il suo passaggio ale la possibile...

