Libia | vi spiego il vero flop di Draghi

(Di domenica 17 luglio 2022) Nei titoli di coda di questo Governo, una menzione speciale dovrebbe essere assegnata al “dossier”, la grande incompiuta della politica estera della coppia-Di Maio. Sei mesi fa Super Mario aveva tentato la scalata al Quirinale anche per fuggire dalla responsabilità del fallimento del Pnrr, forse già allora in odore di disastro politico e sappiamo com’è finita. Oggi il Premier è pronto invece a lasciare gli italiani in mezzo al guado, con i principali nodi dell’economia non risolti: inflazione che galoppa, questione salariale affrontata solo con inutili riunioni che hanno rimandato il problema, prezzo della benzina alle stelle scontata di 30 centesimi di mese in mese e senza risposta strutturale. E pensare che è riuscito anche ad impantanarsi sulla concorrenza, che doveva essere il suo forte e ha distribuito bonus, come un Conte qualsiasi. ...