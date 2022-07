Idea bus gratis a Roma seguendo l'esempio di Germania e Spagna (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - La "gratuità o quasi" del servizio di trasporto pubblico a Roma, "dei treni, gli autobus" durante l'autunno, "quando ci saranno le scuole che riaprono". A lanciare l'Idea è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per ora, a quanto filtra, si tratta solamente di un'ipotesi allo stato embrionale della quale il Campidoglio starebbe studiando la fattibilità. È un'Idea nel solco ecologista di quanto fatto nelle ultime settimane in Germania dal governo di Olaf Scholz ed in Spagna da quello di Pedro Sanchez, con formule di abbonamento trimestrali a basso costo quando non gratuite. Si tratta di strumenti messi in campo per incentivare il trasporto pubblico di massa e diminuire il numero di vetture in circolazione, vista la crisi energetica in corso a causa dell'invasione dell'Ucraina da ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - La "gratuità o quasi" del servizio di trasporto pubblico a, "dei treni, gli autobus" durante l'autunno, "quando ci saranno le scuole che riaprono". A lanciare l'è il sindaco diRoberto Gualtieri. Per ora, a quanto filtra, si tratta solamente di un'ipotesi allo stato embrionale della quale il Campidoglio starebbe studiando la fattibilità. È un'nel solco ecologista di quanto fatto nelle ultime settimane indal governo di Olaf Scholz ed inda quello di Pedro Sanchez, con formule di abbonamento trimestrali a basso costo quando non gratuite. Si tratta di strumenti messi in campo per incentivare il trasporto pubblico di massa e diminuire il numero di vetture in circolazione, vista la crisi energetica in corso a causa dell'invasione dell'Ucraina da ...

