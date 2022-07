Dybala Roma, ora o mai più: Mourinho ha già in mente due alternative (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi in pressing su Dybala, se non dovesse arrivare la Joya già pronte due alternative La Roma in pressing su Paulo Dybala. Nella giornata di ieri Tiago Pinto è volato a Torino per parlare con Jorge Antun, ma un ritardo aereo ha bloccato in Spagna il manager Novel, uno degli uomini di fiducia della Joya, che è arrivato in Italia solo nella notte. Le parti si dovrebbero vedere oggi, con i giallorossi che presentano la loro offerta in linea con il mercato attuale. Per Mourinho è un ora o mai più e se non dovesse arrivare l’argentino avrebbe già individuato due alternative. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Jesse Lingard e Mario Pasalic. L’inglese si è appena svincolato dal Manchester United, mentre per il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato: i giallorossi in pressing su, se non dovesse arrivare la Joya già pronte dueLain pressing su Paulo. Nella giornata di ieri Tiago Pinto è volato a Torino per parlare con Jorge Antun, ma un ritardo aereo ha bloccato in Spagna il manager Novel, uno degli uomini di fiducia della Joya, che è arrivato in Italia solo nella notte. Le parti si dovrebbero vedere oggi, con i giallorossi che presentano la loro offerta in linea con il mercato attuale. Perè un ora o mai più e se non dovesse arrivare l’argentino avrebbe già individuato due. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Jesse Lingard e Mario Pasalic. L’inglese si è appena svincolato dal Manchester United, mentre per il ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - _SiGonfiaLaRete : Le big di A su #Dybala: la #Roma si avvicina ma il #Napoli ha un “valore aggiunto” - HungryMarcio : Metà dei tweet che ho salvato nei segnalibri sono di questo esemplare di Crilin selvatico?????? Da una parte te convie… -