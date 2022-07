Cronaca di una domenica nera per chi sperava di volare (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - domenica 'nera' negli scali aeroportuali italiani alle prese con l'esodo estivo. È scattato dalle 14 lo sciopero di quattro ore dei controllori dell'Enav, del personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea, e della società di assistenti di volo CrewLink. A incrociare le braccia sono anche gli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza nei siti aeroportuali. Centinaia i voli cancellati o ritardati. Circa cento le cancellazioni finora all'aeroporto romano di Fiumicino, oltre 80 negli scali milanesi di Malpensa e Linate, oltre 60 negli aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi e una quarantina a Bologna. Solo Ita Airways ha cancellato 122 voli in tutto il Paese, sia nazionali che internazionali, e ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, garantendo che il 50% riuscirà a ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI -' negli scali aeroportuali italiani alle prese con l'esodo estivo. È scattato dalle 14 lo sciopero di quattro ore dei controllori dell'Enav, del personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea, e della società di assistenti di volo CrewLink. A incrociare le braccia sono anche gli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza nei siti aeroportuali. Centinaia i voli cancellati o ritardati. Circa cento le cancellazioni finora all'aeroporto romano di Fiumicino, oltre 80 negli scali milanesi di Malpensa e Linate, oltre 60 negli aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi e una quarantina a Bologna. Solo Ita Airways ha cancellato 122 voli in tutto il Paese, sia nazionali che internazionali, e ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, garantendo che il 50% riuscirà a ...

Pubblicità

enpaonlus : Lascia il suo cagnolino chiuso in auto, sotto al sole: denunciata ad Agropoli - Un altro genio! Confidiamo in una c… - eziomauro : Giulio Regeni, stop della Cassazione al processo. I genitori: 'Una ferita per tutti gli italiani' - la Repubblica - Agenzia_Ansa : Cosa accadrebbe se si votasse oggi con il Rosatellum? YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co hanno condotto una simulazio… - sulsitodisimone : Cronaca di una domenica nera per chi sperava di volare - vogheraseitu : VOGHERA - Ancora una domenica infernale per i motociclisti: incidenti e sangue lungo le strade dell'Oltrepo -