Covid | 67 817 nuovi casi e 79 decessi in 24 ore

(Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 67.817 idi-19 in Italia, in calo rispetto agli 89.830 del 16 luglio. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Isono 79, rispetto ai 111 del 16 luglio. I guariti sono 52.417, mentre gli attuali positivi sono 1.465.050. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, 67.817 nuovi casi in 24 ore e 79 morti. Stabile il tasso di positività, ma aumentano i ricoverati nei reparti o… - Agenzia_Italia : Ci sono stati 67.817 casi di Covid e 79 morti. Il tasso positività è al 22,8% - fainformazione : Covid al 17 luglio 2022: indice di positività al 22,77%, 79 i nuovi decessi 67.817 i nuovi casi di coronavirus re… - fainfocronaca : Covid al 17 luglio 2022: indice di positività al 22,77%, 79 i nuovi decessi 67.817 i nuovi casi di coronavirus re… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, 67.817 contagi e 79 morti morti: bollettino 17 luglio: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regio… -

I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 67.. in diminuzione rispetto ai 89.830 di ieri. I decessi sono 79, ieri ne erano stati segnalati 111.di oggi sul...AGI - Ancora numeri che certificano il calo della curva epidemica in Italia . Oggi sono 67.i nuovi casicontro gli 89.830 di sabato e soprattutto contro i 79.920 di domenica scorsa. I tamponi effettuati sono 297.754 (ieri 398.338) con un tasso di positività che passa dal 22,6% al ...Nel bollettino di oggi 17 luglio diramato dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sono stati aggiornati i numeri dell’andamento del Covid in Italia: sono 67.817 i nuovi casi di persone po ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 67.817 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo rispetto agli 89.830 del 16 luglio. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 79, rispetto a ...