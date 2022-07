Ucraina, Mosca lancia attacchi da una centrale nucleare: bombe sulle case di Sumy (Di sabato 16 luglio 2022) La Russia utilizza la più grande centrale nucleare d'Europa - quella di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sudorientale - come base per lo stoccaggio di armi, tra cui "sistemi missilistici", e per bombardare ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 luglio 2022) La Russia utilizza la più granded'Europa - quella di Zaporizhzhia, nell'sudorientale - come base per lo stoccaggio di armi, tra cui "sistemi missilistici", e per bombardare ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Ue rafforza le sanzioni contro Mosca, arriva lo stop all'import dell'oro russo #ANSA… - fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - Bobbio65M : RT @fdragoni: Questa notizia a 4 mesi dall'invasione può essere spiegata in due modi non necessariamente alternativi 1) l'#Ucraina sta per… - lanf64 : #Ucraina, bombe su #Mykolaiv: almeno 10 esplosioni avvertite in città. Accanimento sui civili senza fine.… -