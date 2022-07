Superbike, Donington: Razgatlioglu ribalta i pronostici di gara 1 (Di sabato 16 luglio 2022) Doveva essere la gara 1 di Jonathan Rea, quella che apre il quinto weekend del mondiale Superbike 2022, a Donington. E invece, la spunta Toprak Razgatlioglu, capace di beffare il sei volte iridato con il giusto misto di tattica ed aggressività. Johnny si deve accontentare della piazza d’onore, ma può sorridere, perché Alvaro Bautista colleziona uno zero pesante. Il mondiale si riapre, con il nordirlandese che riduce il distacco dallo spagnolo a soli 16 punti. Alex Lowes completa il podio. Axel Bassani, quinto, è il migliore degli italiani. Superbike, Donington: Rea da record in Superpole Superbike, Donington: cosa accade in gara 1? Razgatlioglu brucia Rea alla partenza, e poi gli impedisce ad ogni costo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) Doveva essere la1 di Jonathan Rea, quella che apre il quinto weekend del mondiale2022, a. E invece, la spunta Toprak, capace di beffare il sei volte iridato con il giusto misto di tattica ed aggressività. Johnny si deve accontentare della piazza d’onore, ma può sorridere, perché Alvaro Bautista colleziona uno zero pesante. Il mondiale si riapre, con il nordirlandese che riduce il distacco dallo spagnolo a soli 16 punti. Alex Lowes completa il podio. Axel Bassani, quinto, è il migliore degli italiani.: Rea da record in Superpole: cosa accade in1?brucia Rea alla partenza, e poi gli impedisce ad ogni costo di ...

