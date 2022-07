Stop dei treni da Roma a Velletri | le soluzioni non calmano i pendolari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 luglio 2022)talia ha comunicato che ci sarà unodei, da, dal 23 luglio al 4 settembre 2022. Il motivo di quest’interruzione è per poter consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale che, però, porteranno disagi ai viaggiatori delle tratte Ciampino-, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati. Leggi anche: Disastro-Lido, solo 3in circolazione: attese di oltre 50 min e passeggeri lasciati a piedidei: leFerrovie dello Stato comunica che, per consentire al Gestore dell’Infrastruttura degli interventi sulla linea FL4, la circolazione ferroviaria sarà interrotta in alcuni punti. Per non creare un ulteriore disagio ai viaggiatori, agli studenti, ...