Serena Mollicone, imputati tutti assolti: esplode la rabbia | “Uccisa una seconda volta” (Di sabato 16 luglio 2022) tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone sono stati assolti. La sentenza pronunciata ieri alle ore 19:30, dopo 8 ore di Camera di Consiglio, dal presidente della Corte d’Assise del tribunale di Cassino, Massimo Capurso, è stata accolta dalle urla dei tantissimi presenti in aula che per 21 anni hanno chiesto che venisse fuori la verità e che fosse fatta giustizia per l’assassinio della giovane. Sono stati assolti per insufficienza di prove l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, che si sono abbracciati subito dopo il pronunciamento della sentenza. Anche i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano hanno ottenuto un’assoluzione piena. Il procuratore capo Luciano d’Emmanuele ha già fatto sapere che ricorrerà in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022)gliper l’omicidio disono stati. La sentenza pronunciata ieri alle ore 19:30, dopo 8 ore di Camera di Consiglio, dal presidente della Corte d’Assise del tribunale di Cassino, Massimo Capurso, è stata accolta dalle urla dei tantissimi presenti in aula che per 21 anni hanno chiesto che venisse fuori la verità e che fosse fatta giustizia per l’assassinio della giovane. Sono statiper insufficienza di prove l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, che si sono abbracciati subito dopo il pronunciamento della sentenza. Anche i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano hanno ottenuto un’assoluzione piena. Il procuratore capo Luciano d’Emmanuele ha già fatto sapere che ricorrerà in ...

Pubblicità

RaiNews : La sentenza per il caso della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce assolve l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie e i… - fanpage : ULTIM'ORA La Corte d’Appello ha assolto Franco Mottola e il figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena… - repubblica : Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' - LONELYVXHEART : RT @gaiasanatomy: Stefano Cucchi era caduto dalle scale, Serena Mollicone si è suicidata in caserma, Denise Pipitone si è rapita da sola a… - NoemiServizio : RT @Roses86351945: Guglielmo Mollicone, padre di Serena, Morto prima della verità dopo essersi battuto tanto : “Lei mi dà la forza” Scusaci… -