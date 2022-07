Roma | circolava con un permesso disabili intestato a un morto | multata - A suo carico già 900 verbali

Pubblicità

qnazionale : Roma, circolava con l'auto in centro con il permesso disabili intestato a un morto -

commentain pieno centro storico dicon una fotocopia di un permesso disabili intestato a un morto e con una targa estera in violazione delle disposizioni sulle immatricolazioni delle auto. Ma ...a via Ripetta, in pieno centro storico della Capitale, a bordo di un veicolo con targa francese, la cittadina di nazionalità jugoslava e residente a, fermata da una pattuglia della ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Circolava in pieno centro storico di Roma con una fotocopia di un permesso disabili intestato a un morto e con una targa estera in violazione delle disposizioni sulle immatricolazioni delle auto. Ma n ...