Riccione, la spiaggia mitica degli anni Trenta diventa secolare (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug – Solleone alle porte, voglia di mare. Secondo una rielaborazione dei propri dati da parte del portale Jetcost – metamotore di ricerca turistico per voli e hotel – i nostri connazionali nel mese di luglio hanno preferito il Belpaese e, in particolare, le sue spiagge. Solo un’italiano su quattro infatti si godrà le vacanze estive al di fuori dello stivale. E tra i tanti che hanno scelto una meta tricolore quasi il 70% non ha resistito al richiamo delle nostre battigie. Se in tal senso Catania è la destinazione più ricercata, in questa speciale classifica la Romagna piazza due località (Riccione e Cesenatico) tra le prime quattro. Terza posizione per Jesolo, l’antica “città dei cavalli” affacciata sulla laguna veneta. Riccione, la Perla Verde Riconosciuto come comune autonomo con Regio Decreto del 19 ottobre 1922, Riccione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug – Solleone alle porte, voglia di mare. Secondo una rielaborazione dei propri dati da parte del portale Jetcost – metamotore di ricerca turistico per voli e hotel – i nostri connazionali nel mese di luglio hanno preferito il Belpaese e, in particolare, le sue spiagge. Solo un’italiano su quattro infatti si godrà le vacanze estive al di fuori dello stivale. E tra i tanti che hanno scelto una meta tricolore quasi il 70% non ha resistito al richiamo delle nostre battigie. Se in tal senso Catania è la destinazione più ricercata, in questa speciale classifica la Romagna piazza due località (e Cesenatico) tra le prime quattro. Terza posizione per Jesolo, l’antica “città dei cavalli” affacciata sulla laguna veneta., la Perla Verde Riconosciuto come comune autonomo con Regio Decreto del 19 ottobre 1922,...

Pubblicità

IlPrimatoN : La Perla Verde dell’Adriatico sempre più apprezzata. Breve storia di un piccolo paradiso italiano - infoitinterno : Rissa in spiaggia a Riccione, botte e cinghiate tra minorenni - Marceli91113868 : RT @58_luigina: Rissa in spiaggia a Riccione, botte e cinghiate tra minorenni - lorenzo10469500 : RT @58_luigina: Rissa in spiaggia a Riccione, botte e cinghiate tra minorenni - 58_luigina : Rissa in spiaggia a Riccione, botte e cinghiate tra minorenni -

Myss Keta al Beky Bay di Igea Marina: l'intervista ... l'artista milanese, si esibirà questa sera (dalle 22) sulla spiaggia del Beky Bay di Bellaria dove,... Il suo "Club topperia" rimanda a locali storici come il Cocoricò di Riccione; lo ha vissuto in ... La rissa in spiaggia tra ragazzi finisce a coltellate, quattro feriti Rissa in spiaggia nella notte a Riccione tra una ventina di giovani che si sono affrontati con lanci di bottiglie, cinghie e persino coltelli . Il bilancio al momento è di quattro feriti di cui uno trasferito ... il Resto del Carlino Maxi rissa sulla spiaggia di Riccione, quattro ragazzini feriti La spiaggia di Riccione, nei pressi di piazzale Azzarita, si è trasformata in un ring dove volano pugni, calci, ma anche cintolate e bottiglie. Quattro i ragazzi feriti in una maxi rissa avvenuta nell ... Riccione, rissa tra minorenni in spiaggia: volano cinghiate e coltellate Un’altra rissa Riccione e ancora una volta ad essere coinvolti sono giovani e giovanissimi anche minorenni. Sono spuntati fuori i coltelli nella notte tra il 15 e il 16 luglio sulla spiaggia del bagno ... ... l'artista milanese, si esibirà questa sera (dalle 22) sulladel Beky Bay di Bellaria dove,... Il suo "Club topperia" rimanda a locali storici come il Cocoricò di; lo ha vissuto in ...Rissa innella notte atra una ventina di giovani che si sono affrontati con lanci di bottiglie, cinghie e persino coltelli . Il bilancio al momento è di quattro feriti di cui uno trasferito ... Rissa in spiaggia a Riccione, botte e cinghiate tra minorenni La spiaggia di Riccione, nei pressi di piazzale Azzarita, si è trasformata in un ring dove volano pugni, calci, ma anche cintolate e bottiglie. Quattro i ragazzi feriti in una maxi rissa avvenuta nell ...Un’altra rissa Riccione e ancora una volta ad essere coinvolti sono giovani e giovanissimi anche minorenni. Sono spuntati fuori i coltelli nella notte tra il 15 e il 16 luglio sulla spiaggia del bagno ...