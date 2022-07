Pattinaggio artistico a rotelle: Testoni-Piccolantonio secondi nella style ai World Games 2022! Per l’oro sarà a testa a testa con i Walgode (Di sabato 16 luglio 2022) Le aspettative della vigilia sono state rispettate. nella prova della danza di Pattinaggio artistico a rotelle ai World Games 2022 di Birmingham Asya Sofia Testoni e Giovanni Piccolantonio si giocheranno la medaglia d’oro con i portoghesi Ana e Bruno Walgode in una volata sul filo dei centesimi. Gli azzurri hanno infatti conquistato la seconda posizione dopo la style, rimanendo distaccati di un solo punto rispetto ai diretti avversari. Nello specifico la coppia bolognese, con un range leggermente inferiore rispetto al solito, ha raccolto 54.18 punti contro i 55.22 dei lusitani. Lontanissimi poi i colombiani Daniela Gerena Lopera-Brayan Carreno, attualmente sul gradino più basso del podio con 46.30. La lotta è aperta ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Le aspettative della vigilia sono state rispettate.prova della danza diai2022 di Birmingham Asya Sofiae Giovannisi giocheranno la medaglia d’oro con i portoghesi Ana e Brunoin una volata sul filo dei centesimi. Gli azzurri hanno infatti conquistato la seconda posizione dopo la, rimanendo distaccati di un solo punto rispetto ai diretti avversari. Nello specifico la coppia bolognese, con un range leggermente inferiore rispetto al solito, ha raccolto 54.18 punti contro i 55.22 dei lusitani. Lontanissimi poi i colombiani Daniela Gerena Lopera-Brayan Carreno, attualmente sul gradino più basso del podio con 46.30. La lotta è aperta ...

