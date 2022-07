Parte il pressing su Draghi che (per ora) dice no: il Vaffa-day di SuperMario (Di sabato 16 luglio 2022) «Nessun ripensamento» e «totale inamovibilità». Non lasciano speranze (per ora) i piccolissimi frammenti fatti trapelare dall'entourage di Mario Draghi all'indomani delle dimissioni consegnate al Quirinale e respinte da Mattarella. Una giornata che il premier ha trascorso lontano dai radar, senza recarsi a Palazzo Chigi. Preferendo, dopo aver visitato la camera ardente di Eugenio Scalfari, tornare a Città della Pieve per preparare in isolamento la missione di Algeri per accaparrarsi altre forniture di gas, forse l'ultima della sua esperienza da presidente del Consiglio. Missione dalla quale Draghi potrebbe rientrare in anticipo, lunedì sera invece di martedì. Quasi a volersi togliere il più in fretta possibile un dente che si sopporta con sempre più fatica. Se però una piccola ipotesi di permanenza alla guida del governo resta in piedi è perché da ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) «Nessun ripensamento» e «totale inamovibilità». Non lasciano speranze (per ora) i piccolissimi frammenti fatti trapelare dall'entourage di Marioall'indomani delle dimissioni consegnate al Quirinale e respinte da Mattarella. Una giornata che il premier ha trascorso lontano dai radar, senza recarsi a Palazzo Chigi. Preferendo, dopo aver visitato la camera ardente di Eugenio Scalfari, tornare a Città della Pieve per preparare in isolamento la missione di Algeri per accaparrarsi altre forniture di gas, forse l'ultima della sua esperienza da presidente del Consiglio. Missione dalla qualepotrebbe rientrare in anticipo, lunedì sera invece di martedì. Quasi a volersi togliere il più in fretta possibile un dente che si sopporta con sempre più fatica. Se però una piccola ipotesi di permanenza alla guida del governo resta in piedi è perché da ...

