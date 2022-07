Oroscopo: non ti puoi fidare assolutamente di loro (Di sabato 16 luglio 2022) Vediamo meglio insieme quali sono i segni dei quali è sempre meglio non fidarsi perchè ne hanno una da nascondere sempre. Anche oggi vi vogliamo parlare dell’Oroscopo o meglio dei segni dello zodiaco che hanno una particolare caratteristica, ma come sempre vi ricordiamo che questo deve essere preso come un momento di relax e nulla di più. (pixabay)Non ha particolari basi scientifiche e con questa leggerezza, come per tutta l’estate va preso, ma non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme di quali segni stiamo parlando. Iniziamo dal primo segno, ovvero dal Leone, che ha un carattere molto forte e tende a comandare sempre, non è facile avere a che fare con una persona di questo segno perchè è sempre un leader. Molto spesso se non è d’accordo con amici o parenti tira fuori il lato duro ed alza anche i toni, sarebbe capace di mentire ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 luglio 2022) Vediamo meglio insieme quali sono i segni dei quali è sempre meglio non fidarsi perchè ne hanno una da nascondere sempre. Anche oggi vi vogliamo parlare dell’o meglio dei segni dello zodiaco che hanno una particolare caratteristica, ma come sempre vi ricordiamo che questo deve essere preso come un momento di relax e nulla di più. (pixabay)Non ha particolari basi scientifiche e con questa leggerezza, come per tutta l’estate va preso, ma non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme di quali segni stiamo parlando. Iniziamo dal primo segno, ovvero dal Leone, che ha un carattere molto forte e tende a comandare sempre, non è facile avere a che fare con una persona di questo segno perchè è sempre un leader. Molto spesso se non è d’accordo con amici o parenti tira fuori il lato duro ed alza anche i toni, sarebbe capace di mentire ...

