Napoli, le ultime da Dimaro: paura per Meret, Kvaratskhelia e Osimhen infiammano il pubblico (Di sabato 16 luglio 2022) Ottavo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. La squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano di fronte a quasi 1500... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Ottavo giorno di ritiro per il. La squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano di fronte a quasi 1500...

Pubblicità

mirkocalemme : No. Non avevo mai avuto conferma sul fatto che il #Napoli avrebbe concesso a #Dybala i diritti d'immagine (che fino… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - sportli26181512 : Napoli, le ultime da Dimaro: paura per Meret, Kvaratskhelia e Osimhen infiammano il pubblico: Ottavo giorno di riti… - J_Cayman : @julien170905 Nulla da togliere al Napoli però anche in virtù delle ultime cessioni, al momento io non vedo un prog… - davide_campelli : RT @siamo_la_Roma: ?? Per #Dybala è duello tra #Roma e #Napoli ?? L'offerta del club giallorosso è superiore ?? Le ultime #ASRoma https://… -