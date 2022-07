Mondiali di atletica, Tamberi: “Ora più che mai, con il cuore verso il podio” (Di sabato 16 luglio 2022) Eugene – Gianmarco Tamberi non molla e va oltre il fastidio alla gamba che lo ha fatto soffrire durante le qualifiche della finale del salto in alto. Non è in condizione ottima il campione olimpico di Tokyo ma vuole raggiungere il massimo al suo Mondiale di Eugene. La misura che lo ha portato oltre la semifinale è stata quella di 2,28 con non poche difficoltà (leggi qui), ma Gimbo è riuscito a sfoderare il suo talento e la sua classe a cinque cerchi. A poche ore dalla gara per il podio mondiale di Oregon 2022, Tamberi cerca le motivazioni e le trova nella sua esperienza, nella sua determinazione. Ma vuole anche la carica dei suoi tifosi. Lo scrive sulla sua pagina personale Facebook: “Ora più che mai, ho bisogno della vostra carica”. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Eugene – Gianmarconon molla e va oltre il fastidio alla gamba che lo ha fatto soffrire durante le qualifiche della finale del salto in alto. Non è in condizione ottima il campione olimpico di Tokyo ma vuole raggiungere il massimo al suo Mondiale di Eugene. La misura che lo ha portato oltre la semifinale è stata quella di 2,28 con non poche difficoltà (leggi qui), ma Gimbo è riuscito a sfoderare il suo talento e la sua classe a cinque cerchi. A poche ore dalla gara per ilmondiale di Oregon 2022,cerca le motivazioni e le trova nella sua esperienza, nella sua determinazione. Ma vuole anche la carica dei suoi tifosi. Lo scrive sulla sua pagina personale Facebook: “Ora più che mai, ho bisogno della vostra carica”. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ...

