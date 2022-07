Mia Filippone non ce l’ha fatta | addio alla vicesindaca di Napoli

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mia, ladi, non ce. Questa mattina si è diffusa la notizia della sua morte. Era stata colpita da un ictus il 13 giugno scorso. Ex docente di latino e greco ed ex dirigente scolastico dei licei Genovesi e Sannazzaro oltre che del Marie Curie, aveva la delegascuola efamiglia ed era una figura molto conosciuta e amata in città. Aveva 68 anni. Il sindaco Gaetano Manfredi la omaggia con queste parole: “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà sempre un punto di riferimento per”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

