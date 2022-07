LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Attesa per il pattinaggio artistico a rotelle e lo sci nautico (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 15:24 E’ già in corso la prova di duathlon femminile, mentre tra pochi minuti inizieranno i quarti di finale femminili del torneo di canoa polo. Primo match in programma Francia-Gran Bretagna. 15:20 Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama) anche oggi si susseguiranno diversi sport non presenti alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova ed emozionante giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 15:24 E’ già in corso la prova di duathlon femminile, mentre trainizieranno idifemminili del torneo di. Primo match in programma Francia-Gran Bretagna. 15:20 Buon pomeriggio e benvenuti nellatestuale della penultima giornata dei. A Birmingham (Alabama) anche oggi si susseguiranno diversi sport non presenti alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Buongiorno e benvenuti nellascritta di questa nuova ed emozionante giornata ...

