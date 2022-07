LIVE Roma-Portimonense 0-0 (Di sabato 16 luglio 2022) Continua la preparazione della Roma in vista della prossima stagione; alle 20:00, i giallorossi scenderanno in campo per la terza amichevole... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Continua la preparazione dellain vista della prossima stagione; alle 20:00, i giallorossi scenderanno in campo per la terza amichevole...

Pubblicità

CremoniniCesare : Saranno ROMA, BOLOGNA e MILANO a ospitare i miei eventi live nei palasport e io non vedo l’ora di mettere il cuore… - Nonzi83 : Siamo live dalla pizzeria forza Roma mia???????? - infoitsport : LIVE Roma-Portimonense, le formazioni ufficiali: Felix e Tripi dal 1', Zaniolo e Abraham in panchina - infoitsport : Dove vedere Roma-Portimonense alle 20 in Tv e in LIVE streaming - infoitsport : LIVE - Roma-Portimonense, le probabili formazioni. Zaniolo c'è, occasione per i Nazionali -