Ivana Trump | Simona Ventura fa una confessione inaspettata

Leggi su baritalianews

(Di sabato 16 luglio 2022)è morta nelle scorse ore,fa unae svela che l’ex farst lady non ha mai superato la morte di Rossano Rubicondi.è venuta a mancare nelle scorse ore ed in tanti hanno commentato questa notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno. In tanti hanno voluto ricordaree nello specifico a parlare di lei è stata. La nota conduttrice ha voluto ricordare l’ex first lady americana e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il fatto quotidiano. Pare che la conduttrice abbia voluto parlare nello specifico della storia cheha avuto con Rossano Rubicondi, che purtroppo è scomparso lo ...