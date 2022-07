"Italia in default". Massimo Cacciari rivela la data della catastrofe: risparmi, addio (Di sabato 16 luglio 2022) Chiaro e diretto, come sempre. Massimo Cacciari fotografa in modo spietato la cirsi che sta attraversando il nostro Paese. La rottura tra i Cinque Stelle e Draghi e le dimissioni del premeir sono il segnale di uno tsunami politico ed economico che potrebbe abbattersi sul nostro Paese e anche su tutta l'Europa, come sostiene questa mattina il New York Times. In un'intervista a LaStampa, il filosofo afferma: "Non si lascia per le bizze di una componente residua del governo, che per altro non lo farà mai cadere. Capirei se ad andarsene fosse stato il Pd. Ma così è assurdo. Al limite fai un rimpasto, ti liberi della zavorra e vai più spedito di prima. Chi lo vuole Conte? Letta? Salvini? Ma andiamo". A questo punto lo stesso Cacciari spiega quali saranno le conseguenze dell'uscita di scena di Draghi per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Chiaro e diretto, come sempre.fotografa in modo spietato la cirsi che sta attraversando il nostro Paese. La rottura tra i Cinque Stelle e Draghi e le dimissioni del premeir sono il segnale di uno tsunami politico ed economico che potrebbe abbattersi sul nostro Paese e anche su tutta l'Europa, come sostiene questa mattina il New York Times. In un'intervista a LaStampa, il filosofo afferma: "Non si lascia per le bizze di una componente residua del governo, che per altro non lo farà mai cadere. Capirei se ad andarsene fosse stato il Pd. Ma così è assurdo. Al limite fai un rimpasto, ti liberizavorra e vai più spedito di prima. Chi lo vuole Conte? Letta? Salvini? Ma andiamo". A questo punto lo stessospiega quali saranno le conseguenze dell'uscita di scena di Draghi per la ...

Pubblicità

Libero_official : #MassimoCacciari non usa giri di parole: 'Senza #MarioDraghi il Paese va in default', ecco cosa può succedere… - Michael_0101010 : @signori_massimo @fabioalisei Non dimenticare la ciliegina sulla torta. Ha riportato l'italia negli anni 40. Pezze… - MarinellaU : @Achille19841 Costi quel costi no, già abbiamo abbastanza guai, le cose vanno fatte in sicurezza, chiaramente nessu… - ColtroElisa : RT @Patagone1: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Alla Sua etá e dopo tanti anni in Parlamento non conosce ancora la Costituzione? Comunque no… - vincenzoBrugal1 : @manginobrioches Ne riparleremo quando l'Italia andrà in default proprip a causa delle sanzioni contro il regime di… -