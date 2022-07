Il grande traguardo di Simone: malato di tumore, si diploma in ospedale a 18 anni (Di sabato 16 luglio 2022) La malattia non lo ha fermato e Simone, un ragazzo di 18 anni malato di tumore, si è diplomato al Comitato Maria Letizia Verga di Monza, il centro di oncologia pediatrica dove è ricoverato. Il giovane ha continuato a portare avanti i suoi studi nonostante la malattia, riuscendosi a diplomare con un voto di cento su cento. A pubblicare la foto del ragazzo con il suo diploma i referenti della struttura. Simone, malato di tumore, si diploma a 18 anni in ospedale È stata una sua insegnate a consegnargli il diploma cartaceo. In quel momento sono partiti gli applausi e le urla dei presenti, orgogliosi del traguardo di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) La malattia non lo ha fermato e, un ragazzo di 18di, si èto al Comitato Maria Letizia Verga di Monza, il centro di oncologia pediatrica dove è ricoverato. Il giovane ha continuato a portare avanti i suoi studi nonostante la malattia, riuscendosi are con un voto di cento su cento. A pubblicare la foto del ragazzo con il suoi referenti della struttura.di, sia 18inÈ stata una sua insegnate a consegnargli ilcartaceo. In quel momento sono partiti gli applausi e le urla dei presenti, orgogliosi deldi ...

